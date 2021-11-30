Аталанта - Венеция 30 Ноября прямая трансляция
Стадион: Атлети Адзурри (Бергамо, Италия), вместимость: 26542
30 Ноября 2021, Вторник. 20:30 МСК. Серия А, 15-й тур
Главный судья: Антонио Санторо (Италия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Венеция, которое состоится 30 ноября 2021 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 15-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аталанта
Бергамо
Венеция
Венеция
Главные тренеры
|Джан Пьеро Гасперини
|Паоло Дзанетти