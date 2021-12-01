Свернуть список

Сан-Антонио Спёрс - Детройт Пистонс прямая трансляция 27.12.2021

Стадион: Эй-Ти-энд-Ти-центр (Сан-Антонио, США), вместимость: 18825
27 декабря 2021, понедельник. 03:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Сан-Антонио Спёрс Детройт Пистонс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сан-Антонио Спёрс - Детройт Пистонс, которое состоится 27 Декабря 2021 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Эй-Ти-энд-Ти-центр (Сан-Антонио, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Детройт Пистонс
Детройт
Главные тренеры
СШАГрег Попович
СШАДуэйн Кейси
История личных встреч
23.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Сан-Антонио Спёрс106 : 91Детройт Пистонс
16.03.2021 НБА - регулярный чемпионат Детройт Пистонс99 : 109Сан-Антонио Спёрс
29.12.2019 НБА - регулярный чемпионат Сан-Антонио Спёрс136 : 109Детройт Пистонс
02.12.2019 НБА - регулярный чемпионат Детройт Пистонс132 : 98Сан-Антонио Спёрс
28.02.2019 НБА - регулярный чемпионат Сан-Антонио Спёрс105 : 93Детройт Пистонс
08.01.2019 НБА - регулярный чемпионат Детройт Пистонс107 : 119Сан-Антонио Спёрс
31.12.2017 НБА - регулярный чемпионат Детройт Пистонс93 : 79Сан-Антонио Спёрс
05.12.2017 НБА - регулярный чемпионат Сан-Антонио Спёрс96 : 93Детройт Пистонс
11.02.2017 НБА - регулярный чемпионат Детройт Пистонс92 : 103Сан-Антонио Спёрс
12.11.2016 НБА - регулярный чемпионат Сан-Антонио Спёрс96 : 86Детройт Пистонс

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close