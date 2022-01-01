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Вашингтон Кэпиталз - Ванкувер Кэнакс 16 Января прямая трансляция

Стадион: Кэпитал Уан-Арена (Вашингтон, США), вместимость: 18573
16 января 2022, воскресенье. 22:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Вашингтон Кэпиталз Ванкувер Кэнакс

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Вашингтон Кэпиталз - Ванкувер Кэнакс, которое состоится 16 Января 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Кэпитал Уан-Арена (Вашингтон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Главные тренеры
США Питер Лавиолетт
Канада Брюс Будро
История личных встреч
23.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз1 : 2 БВанкувер Кэнакс
26.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс5 : 6 БВашингтон Кэпиталз
06.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз3 : 2Ванкувер Кэнакс
23.10.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс2 : 5Вашингтон Кэпиталз
10.01.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз3 : 1Ванкувер Кэнакс
27.10.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс6 : 2Вашингтон Кэпиталз
12.12.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз3 : 0Ванкувер Кэнакс
30.10.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс2 : 5Вашингтон Кэпиталз
15.01.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз4 : 1Ванкувер Кэнакс
23.10.2015 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс2 : 3Вашингтон Кэпиталз

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