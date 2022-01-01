Вашингтон Кэпиталз - Ванкувер Кэнакс 16 Января прямая трансляция
Стадион: Кэпитал Уан-Арена (Вашингтон, США), вместимость: 18573
16 января 2022, воскресенье. 22:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Вашингтон Кэпиталз - Ванкувер Кэнакс, которое состоится 16 Января 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Кэпитал Уан-Арена (Вашингтон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Главные тренеры
|Питер Лавиолетт
|Брюс Будро
История личных встреч
|23.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 Б
|26.10.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 6 Б
|06.02.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|23.10.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|10.01.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|27.10.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|12.12.2016
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
|30.10.2016
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|15.01.2016
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|23.10.2015
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3