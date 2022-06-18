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Слуцк - Динамо-Брест 17 Июля прямая трансляция

Стадион: Городской (Слуцк, Беларусь), вместимость: 1896
17 Июля 2022 года в 17:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 15-й тур
Слуцк
Динамо-Брест

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Слуцк - Динамо-Брест, которое состоится 17 Июля 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Городской (Слуцк, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Слуцк
      Слуцк
      Динамо-Брест
      Брест
      Главные тренеры
      БеларусьАлександр Вячеславович Бразевич
      БеларусьСергей Петрович Ковальчук
      История личных встреч
      11.09.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 22 Динамо-Брест0 : 0Слуцк
      29.04.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 7 Слуцк1 : 1Динамо-Брест
      22.10.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 17 Динамо-Брест3 : 1Слуцк
      28.03.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 2 Слуцк0 : 1Динамо-Брест
      20.10.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 25 Динамо-Брест3 : 2Слуцк
      02.06.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 10 Слуцк1 : 3Динамо-Брест
      30.09.2018 Беларусь - Высшая лига Тур 23 Динамо-Брест4 : 0Слуцк
      23.05.2018 Беларусь - Высшая лига Тур 8 Слуцк1 : 1Динамо-Брест
      18.03.2018 Кубок Беларуси 1/4 финала Слуцк1 : 2Динамо-Брест
      14.03.2018 Кубок Беларуси 1/4 финала Динамо-Брест2 : 0Слуцк
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Квалификация Лиги чемпионов
      		БАТЭ1585227-102964,4
      2
      Квалификация Лиги конференций
      		Ислочь1584323-162862,2
      3
      Квалификация Лиги конференций
      		Энергетик-БГУ1484226-102866,7
      4 Минск1582527-222657,8
      5 Динамо Мн1374220-132564,1
      6 Славия-Мозырь1472525-212354,8
      7 Шахтёр С1263314-72158,3
      8 Неман1448219-162047,6
      9 Гомель1555515-172044,4
      10 Торпедо-БелАЗ1562715-172044,4
      11 Белшина1445517-201740,5
      12 Слуцк1336414-211538,5
      13 Арсенал1534811-201328,9
      14
      Стыковая зона
      		Витебск1525813-231124,4
      15
      Зона вылета
      		Динамо-Брест141499-23716,7
      16
      Зона вылета
      		Днепр М15131113-32613,3

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