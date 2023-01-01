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Фортуна - ПСВ Эйндховен 15 Января прямая трансляция

Стадион: Фортуна Ситтард (Ситтард, Нидерланды), вместимость: 12500
15 Января 2023 года в 16:30 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 16-й тур
Главный судья: Йохем Камфус (Нидерланды)
Фортуна
ПСВ Эйндховен

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фортуна - ПСВ Эйндховен, которое состоится 15 Января 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 16-й тур, оно проводится на стадионе: Фортуна Ситтард (Ситтард, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Фортуна
      Ситтард-Гелен
      ПСВ Эйндховен
      Эйндховен
      Главные тренеры
      НидерландыСьорс Ульте
      ИспанияХулио Веласкес
      НидерландыРуд ван Нистелрой
      История личных встреч
      20.03.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 27 ПСВ Эйндховен5 : 0Фортуна
      15.12.2021 Кубок Нидерландов 2-й раунд ПСВ Эйндховен2 : 0Фортуна
      07.11.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 12 Фортуна1 : 4ПСВ Эйндховен
      07.03.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 25 Фортуна1 : 3ПСВ Эйндховен
      04.10.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 4 ПСВ Эйндховен2 : 0Фортуна
      07.12.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 16 ПСВ Эйндховен5 : 0Фортуна
      03.02.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 20 ПСВ Эйндховен5 : 0Фортуна
      18.08.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 2 Фортуна1 : 2ПСВ Эйндховен
      Турнирная таблица
      КомандаИО
      1
      Лига чемпионов
      		Фейеноорд1534
      2
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Аякс1531
      3
      Квалификация Лиги Европы
      		ПСВ Эйндховен1531
      4
      Плей-офф Лиги конференций
      		Твенте1530
      5
      Плей-офф Лиги конференций
      		АЗ Алкмар1530
      6
      Плей-офф Лиги конференций
      		Спарта1525
      7
      Плей-офф Лиги конференций
      		Утрехт1525
      8 Херенвен1524
      9 НЕК Неймеген1518
      10 Гоу Эхед Иглс1518
      11 Валвейк1518
      12 Эксельсиор1516
      13 Фортуна1515
      14 Витесс1514
      15 Гронинген1512
      16
      Стыковая зона
      		Эммен1511
      17
      Зона вылета
      		Волендам159
      18
      Зона вылета
      		Камбюр158

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