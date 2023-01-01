Фортуна - ПСВ Эйндховен 15 Января прямая трансляция
Стадион: Фортуна Ситтард (Ситтард, Нидерланды), вместимость: 12500
15 Января 2023 года в 16:30 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 16-й тур
Главный судья: Йохем Камфус (Нидерланды)
0'
45'
90'
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фортуна - ПСВ Эйндховен, которое состоится 15 Января 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 16-й тур, оно проводится на стадионе: Фортуна Ситтард (Ситтард, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фортуна
Ситтард-Гелен
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
Главные тренеры
|Сьорс Ульте
|Хулио Веласкес
|Руд ван Нистелрой
История личных встреч
|20.03.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 27
|5 : 0
|15.12.2021
|Кубок Нидерландов
|2-й раунд
|2 : 0
|07.11.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 12
|1 : 4
|07.03.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 25
|1 : 3
|04.10.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 4
|2 : 0
|07.12.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 16
|5 : 0
|03.02.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 20
|5 : 0
|18.08.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 2
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|15
|34
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Аякс
|15
|31
| 3
Квалификация Лиги Европы
|ПСВ Эйндховен
|15
|31
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|15
|30
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|15
|30
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|15
|25
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|15
|25
|8
|Херенвен
|15
|24
|9
|НЕК Неймеген
|15
|18
|10
|Гоу Эхед Иглс
|15
|18
|11
|Валвейк
|15
|18
|12
|Эксельсиор
|15
|16
|13
|Фортуна
|15
|15
|14
|Витесс
|15
|14
|15
|Гронинген
|15
|12
| 16
Стыковая зона
|Эммен
|15
|11
| 17
Зона вылета
|Волендам
|15
|9
| 18
Зона вылета
|Камбюр
|15
|8