Марсель - Ренн 20 Января прямая трансляция
Стадион: Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
20 Января 2023 года в 23:10 (+03:00). Кубок Франции, 1/16 финала
Главный судья: Стефани Фраппар (Ле-Плесси-Бушар, Франция)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марсель - Ренн, которое состоится 20 Января 2023 года в 23:10 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Франции, 1/16 финала, оно проводится на стадионе: Велодром (Марсель, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Марсель
Марсель
Ренн
Ренн
Главные тренеры
|Игор Тудор
|Бруно Женезио
История личных встреч
|18.09.2022
|Франция - Лига 1
|Тур 8
|1 : 1
|14.05.2022
|Франция - Лига 1
|Тур 37
|2 : 0
|19.09.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 6
|2 : 0
|10.03.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 22
|1 : 0
|16.12.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 15
|2 : 1
|10.01.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 20
|0 : 1
|29.09.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 8
|1 : 1
|24.02.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 26
|1 : 1
|26.08.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 3
|2 : 2
|13.01.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 20
|0 : 3
Турнирная таблица
1/32 финала
|Метка
A03
| Париж
Валансьен
|3 : 1
A01
| Гренобль
Ним
|1 : 0
A04
| Страсбург
Анже
|0 : 0 4 : 5
A02
| По
Монпелье
|2 : 1
A05
| Шатору
ПСЖ
|1 : 3
A07
| Эврё
Бастия
|1 : 1 3 : 4
A06
| Грас
Тампонез
|1 : 0
A12
| Лион
Метц
|2 : 1
A11
| Страсбург Кёнигсхоффен
Клермон
|0 : 0 4 : 3
A08
| Марсель
Йер
|2 : 2
A10
| Линас-Монлери
Ланс
|0 : 2
A09
| Авранш
Брест
|0 : 2
A13
| Монако
Родез
|2 : 2 4 : 5
A16
| Плабеннек
Ванн
|2 : 0
A15
| Вируа
Нант
|0 : 2
A19
| Виллеруп Тиль
Анси
|1 : 6
A17
| Гранвиль
Ньор
|0 : 3
A14
| Ле-Пюи Фут 43
Ницца
|1 : 0
A18
| Таон
Амьен
|0 : 0 4 : 2
A20
| Бордо
Ренн
|1 : 2
A22
| Ла-Шатеньере
Лорьян
|0 : 6
A21
| Юра Суд
Аяччо
|1 : 2
A24
| Лон-Плаж
Реймс
|0 : 7
A25
| Шамальер
Бурж Фут
|0 : 0 6 : 5
A23
| Бельфор
Сен-Кантен
|3 : 1
A29
| Дюнкерк
Осер
|2 : 2 4 : 5
A28
| Стад Понтиви
Ле-Эрбье
|1 : 4
A26
| Обан
Шамбери
|1 : 3
A30
| Авуэн
Вьерзон
|1 : 2
A27
| Ланньон
Тулуза
|1 : 7
A31
| Лилль
Труа
|2 : 0
A32
| Пес де Кассель
Васкеаль
|1 : 1 5 : 4
1/16 финала
|Метка
B01
| Марсель
Ренн
|20.01
B02
| Шамбери
Лион
|21.01
B03
| Плабеннек
Гренобль
|21.01
B07
| Тулуза
Аяччо
|21.01
B05
| Бастия
Лорьян
|21.01
B06
| Ле-Эрбье
Реймс
|21.01
B04
| Шамальер
Париж
|21.01
B08
| Грас
Родез
|21.01
B09
| Страсбург Кёнигсхоффен
Анже
|21.01
B11
| Лилль
По
|22.01
B13
| Ле-Пюи Фут 43
Вьерзон
|22.01
B10
| Ньор
Осер
|22.01
B14
| Бельфор
Анси
|22.01
B12
| Таон
Нант
|22.01
B15
| Брест
Ланс
|22.01
B16
| Пес де Кассель
ПСЖ
|23.01