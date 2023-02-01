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АЗ Алкмар - Камбюр 25 Февраля прямая трансляция

Стадион: АФАС (Алкмар, Нидерланды), вместимость: 17023
25 Февраля 2023 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 23-й тур
АЗ Алкмар
Камбюр

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АЗ Алкмар - Камбюр, которое состоится 25 Февраля 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 23-й тур, оно проводится на стадионе: АФАС (Алкмар, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      АЗ Алкмар
      Алкмар
      Камбюр
      Леуварден
      Главные тренеры
      НидерландыПаскаль Янсен
      НидерландыХенк де Йонг
      НидерландыСьорс Ульте
      История личных встреч
      28.08.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 4 Камбюр0 : 1АЗ Алкмар
      22.01.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 20 АЗ Алкмар0 : 0Камбюр
      03.10.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 8 Камбюр1 : 3АЗ Алкмар
      02.03.2017 Кубок Нидерландов 1/2 финала АЗ Алкмар0 : 0 3 : 2Камбюр
      27.01.2016 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 20 АЗ Алкмар3 : 1Камбюр
      17.10.2015 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 9 Камбюр1 : 1АЗ Алкмар
      21.03.2015 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 28 АЗ Алкмар2 : 1Камбюр
      29.11.2014 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 14 Камбюр0 : 2АЗ Алкмар
      30.03.2014 Нидерланды - Эредивизия Тур 30 Камбюр0 : 0АЗ Алкмар
      20.10.2013 Нидерланды - Эредивизия Тур 10 АЗ Алкмар3 : 1Камбюр
      Турнирная таблица
      КомандаИО
      1
      Лига чемпионов
      		Фейеноорд2249
      2
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Аякс2246
      3
      Квалификация Лиги Европы
      		АЗ Алкмар2244
      4
      Плей-офф Лиги конференций
      		ПСВ Эйндховен2243
      5
      Плей-офф Лиги конференций
      		Твенте2240
      6
      Плей-офф Лиги конференций
      		Спарта2237
      7
      Плей-офф Лиги конференций
      		Утрехт2234
      8 Херенвен2230
      9 Валвейк2229
      10 НЕК Неймеген2227
      11 Фортуна2226
      12 Гоу Эхед Иглс2225
      13 Витесс2223
      14 Волендам2220
      15 Эксельсиор2220
      16
      Стыковая зона
      		Эммен2217
      17
      Зона вылета
      		Гронинген2214
      18
      Зона вылета
      		Камбюр2213

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