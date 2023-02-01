АЗ Алкмар - Камбюр 25 Февраля прямая трансляция
Стадион: АФАС (Алкмар, Нидерланды), вместимость: 17023
25 Февраля 2023 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 23-й тур
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АЗ Алкмар - Камбюр, которое состоится 25 Февраля 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 23-й тур, оно проводится на стадионе: АФАС (Алкмар, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
АЗ Алкмар
Алкмар
Камбюр
Леуварден
Главные тренеры
|Паскаль Янсен
|Хенк де Йонг
|Сьорс Ульте
История личных встреч
|28.08.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 4
|0 : 1
|22.01.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 20
|0 : 0
|03.10.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 8
|1 : 3
|02.03.2017
|Кубок Нидерландов
|1/2 финала
|0 : 0 3 : 2
|27.01.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 20
|3 : 1
|17.10.2015
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 9
|1 : 1
|21.03.2015
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 28
|2 : 1
|29.11.2014
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 14
|0 : 2
|30.03.2014
|Нидерланды - Эредивизия
|Тур 30
|0 : 0
|20.10.2013
|Нидерланды - Эредивизия
|Тур 10
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|22
|49
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Аякс
|22
|46
| 3
Квалификация Лиги Европы
|АЗ Алкмар
|22
|44
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|ПСВ Эйндховен
|22
|43
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|22
|40
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|22
|37
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|22
|34
|8
|Херенвен
|22
|30
|9
|Валвейк
|22
|29
|10
|НЕК Неймеген
|22
|27
|11
|Фортуна
|22
|26
|12
|Гоу Эхед Иглс
|22
|25
|13
|Витесс
|22
|23
|14
|Волендам
|22
|20
|15
|Эксельсиор
|22
|20
| 16
Стыковая зона
|Эммен
|22
|17
| 17
Зона вылета
|Гронинген
|22
|14
| 18
Зона вылета
|Камбюр
|22
|13