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Канада - Словения прямая трансляция 06.09.2023

Стадион: Молл оф Азия-Арена (Пасай, Филиппины), вместимость: 15000
06 Сентября 2023 года в 15:30 (+03:00). ЧМ-2023 (м), 1/4 финала
Канада
Словения

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Канада - Словения, которое состоится 06 Сентября 2023 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023 (м), 1/4 финала, оно проводится на стадионе: Молл оф Азия-Арена (Пасай, Филиппины). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Канада
Словения
Главные тренеры
Испания Жорди Фернандес Торрес
Словения Александр Секулич
История личных встреч
03.09.2023 ЧМ-2023 (м) Группа L. 1-й тур 85 : 88Канада
01.09.2023 ЧМ-2023 (м) Группа L. 1-й тур Канада65 : 69
29.08.2023 ЧМ-2023 (м) Группа H. 1-й тур Канада101 : 75
27.08.2023 ЧМ-2023 (м) Группа H. 1-й тур 73 : 128Канада
25.08.2023 ЧМ-2023 (м) Группа H. 1-й тур Канада95 : 65
03.09.2023 ЧМ-2023 (м) Группа K. 1-й тур 100 : 71Словения
01.09.2023 ЧМ-2023 (м) Группа K. 1-й тур Словения91 : 80
30.08.2023 ЧМ-2023 (м) Группа F. 1-й тур Словения92 : 77
28.08.2023 ЧМ-2023 (м) Группа F. 1-й тур 67 : 88Словения
26.08.2023 ЧМ-2023 (м) Группа F. 1-й тур Словения100 : 85

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