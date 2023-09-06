Канада - Словения прямая трансляция 06.09.2023
Стадион: Молл оф Азия-Арена (Пасай, Филиппины), вместимость: 15000
06 Сентября 2023 года в 15:30 (+03:00). ЧМ-2023 (м), 1/4 финала
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Канада - Словения, которое состоится 06 Сентября 2023 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023 (м), 1/4 финала, оно проводится на стадионе: Молл оф Азия-Арена (Пасай, Филиппины). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Канада
Словения
Главные тренеры
|Жорди Фернандес Торрес
|Александр Секулич
История личных встреч
|03.09.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа L. 1-й тур
|85 : 88
|01.09.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа L. 1-й тур
|65 : 69
|29.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа H. 1-й тур
|101 : 75
|27.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа H. 1-й тур
|73 : 128
|25.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа H. 1-й тур
|95 : 65
|03.09.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа K. 1-й тур
|100 : 71
|01.09.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа K. 1-й тур
|91 : 80
|30.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа F. 1-й тур
|92 : 77
|28.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа F. 1-й тур
|67 : 88
|26.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа F. 1-й тур
|100 : 85