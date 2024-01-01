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Блэкберн Роверс - Миллуолл 05 Марта прямая трансляция

05 Марта 2024 года в 22:45 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 36-й тур
Блэкберн Роверс
Миллуолл

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Блэкберн Роверс - Миллуолл, которое состоится 05 Марта 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 36-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Блэкберн Роверс
Блэкберн
Миллуолл
Лондон
История личных встреч
24.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 13-й тур Миллуолл1 : 2Блэкберн Роверс
08.05.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур Миллуолл3 : 4Блэкберн Роверс
01.10.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 12-й тур Блэкберн Роверс2 : 1Миллуолл
08.03.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 33-й тур Блэкберн Роверс0 : 0Миллуолл
14.08.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 2-й тур Миллуолл1 : 1Блэкберн Роверс
06.03.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур Миллуолл0 : 2Блэкберн Роверс
02.12.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 15-й тур Блэкберн Роверс2 : 1Миллуолл
14.07.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур Миллуолл1 : 0Блэкберн Роверс
14.09.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 7-й тур Блэкберн Роверс2 : 0Миллуолл
12.01.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 27-й тур Миллуолл0 : 2Блэкберн Роверс
02.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур 2 : 1Блэкберн Роверс
27.02.2024 Кубок Англии 1/8 финала Блэкберн Роверс1 : 1 3 : 4
24.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 34-й тур Блэкберн Роверс1 : 1
20.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 29-й тур 0 : 0Блэкберн Роверс
17.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 33-й тур 2 : 2Блэкберн Роверс
02.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур Миллуолл1 : 0
24.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 34-й тур 1 : 2Миллуолл
17.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 33-й тур Миллуолл0 : 2
14.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 32-й тур Миллуолл0 : 4
11.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 31-й тур 2 : 1Миллуолл
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лестер Сити3578
2
Повышение
Ипсвич Таун3575
3
Плей-офф за повышение
Лидс Юнайтед3573
4
Плей-офф за повышение
Саутгемптон3570
5
Плей-офф за повышение
Вест Бромвич Альбион3559
6
Плей-офф за повышение
Халл Сити3556
7 Норвич Сити3555
8 Престон Норт Энд3553
9 Ковентри Сити3551
10 Сандерленд3547
11 Кардифф Сити3547
12 Уотфорд3544
13 Бристоль Сити3544
14 Мидлсбро3444
15 Суонси Сити3542
16 Плимут Аргайл3540
17 Блэкберн Роверс3539
18 Миллуолл3539
19 Куинз Парк Рейнджерс3538
20 Бирмингем Сити3438
21 Хаддерсфилд Таун3538
22
Зона вылета
Сток Сити3538
23
Зона вылета
Шеффилд Уэнсдей3535
24
Зона вылета
Ротерхэм Юнайтед3519

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