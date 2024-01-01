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Блэкберн Роверс - Плимут Аргайл 09 Марта прямая трансляция

09 Марта 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 37-й тур
Блэкберн Роверс
Плимут Аргайл

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Блэкберн Роверс - Плимут Аргайл, которое состоится 09 Марта 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 37-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Блэкберн Роверс
Блэкберн
Плимут Аргайл
Плимут
Главные тренеры
Англия Стивен Шумахер
Англия Стивен Шумахер
История личных встреч
02.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 5-й тур Плимут Аргайл3 : 0Блэкберн Роверс
03.02.2018 Англия - Первая лига Первая лига. 31-й тур Плимут Аргайл2 : 0Блэкберн Роверс
17.10.2017 Англия - Первая лига Первая лига. 14-й тур Блэкберн Роверс1 : 1Плимут Аргайл
05.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 36-й тур Блэкберн Роверс1 : 1
02.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур 2 : 1Блэкберн Роверс
27.02.2024 Кубок Англии 1/8 финала Блэкберн Роверс1 : 1 3 : 4
24.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 34-й тур Блэкберн Роверс1 : 1
20.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 29-й тур 0 : 0Блэкберн Роверс
05.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 36-й тур 1 : 0Плимут Аргайл
02.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур Плимут Аргайл0 : 2
24.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 34-й тур 0 : 2Плимут Аргайл
20.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 29-й тур Плимут Аргайл0 : 3
17.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 33-й тур Плимут Аргайл0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лестер Сити3681
2
Повышение
Ипсвич Таун3678
3
Плей-офф за повышение
Лидс Юнайтед3676
4
Плей-офф за повышение
Саутгемптон3570
5
Плей-офф за повышение
Вест Бромвич Альбион3660
6
Плей-офф за повышение
Халл Сити3657
7 Норвич Сити3655
8 Ковентри Сити3654
9 Престон Норт Энд3553
10 Кардифф Сити3650
11 Сандерленд3647
12 Мидлсбро3547
13 Уотфорд3645
14 Бристоль Сити3644
15 Суонси Сити3643
16 Плимут Аргайл3640
17 Блэкберн Роверс3640
18 Миллуолл3640
19 Куинз Парк Рейнджерс3639
20 Бирмингем Сити3539
21 Хаддерсфилд Таун3638
22
Зона вылета
Сток Сити3638
23
Зона вылета
Шеффилд Уэнсдей3638
24
Зона вылета
Ротерхэм Юнайтед3619

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